Şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti

02.09.2022 08:49
Şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti

Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BAYBURT

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen traktörün şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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