Bayburt'ta UNESCO listesindeki 'Dede Korkut' şöleni heyecanı

TÜRK Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri, 4 günden 7 güne çıkarıldı.

TÜRK Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri, 4 günden 7 güne çıkarıldı.

Türk Destanı 'Dede Korkut', yapılan girişimler sonucu, geçen yıl, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destanı, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Türk Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünün yanı sıra kentte de sevinçle karşılandı.

Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri hazırlıklarında da sona gelindi. Yarın başlayacak etkinliklerin uzun bir aranın ardından 4 günden 7 güne çıkarıldığı belirtildi. Kentte Masat köyünde yer alan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak olan şölenler, Aydıntepe Yaylası'ndaki konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek. Havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekiplerinin yanı sıra ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de gösterilerini sergileyecek.

'DEDE KORKUT, TÜRK DÜNYASININ ORTAK MİRASIDIR'

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Şölenlerimizin 25'inci yılını kutluyoruz. Uluslararası boyuttaki bu çalışmalar 25 yıldan beri her geçen gün artan bir şevkle yarınlara taşıyacak bir konumdayız. Bayburt Dede Korkut hikayelerinin geçtiği alanlardan biri. Dede Korkut, Türk dünyasının ortak mirasıdır. Dede Korkut bizim için çok önemlidir. Yaptığımız çalışmalarla Dede Korkut, somut olmayan kültürel varlıklara dahil edildi. Biz çok mutluyuz ve şölenler için herkes gibi heyecanlıyız" dedi.

'BAYBURT CAZİBE MERKEZİ OLMAYA ADAY'

Tarihçi Yazar Gültekin Yılmaz da, Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin kente ve ülke adına son derece önemli olduğunu kaydederek, "UNESCO somut olmayan kültür mirası değerleri içerisine Dede Korkut'un alınması Bayburt'umuz ve Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkler dünyada en kalabalık 3'üncü millet. Çin ve Hintlilerden sonra 300 milyona ulaşan bir nüfusa sahibiz. Bayburt'un UNESCO'nun bu kararıyla artık bütün Türklerin cazibe merkezi olmaya aday olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kent sakinlerinden Yılmaz Gökhan, şölenler için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "UNESCO tarafından Dede Korkut'un kültürel miras olarak kabul edilmesi bizleri çok mutlu etmişti. Alınan kararın ardından şölenlerin başlamasını heyecanla bekliyoruz" deyip, herkesi Bayburt'a davet etti.

DEDE KORKUT

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı- efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcı ozandır. Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece 'Korkut', kimi zaman 'Korkut Ata' olarak geçer; Batı Türkçesinde 'Dede Korkut' olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini (kam, baksı) olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü kabul edilir.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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