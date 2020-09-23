Bayburt'ta uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Bayburt'ta yapılan üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D, O.K. ve M.D'nin Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi.

Şahısların bulunduğu aracı kent girişinde durduran ekipler, gizli bölmelere saklanan tütün ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Uygulama noktasında durdurulan Y.A ile E.U'nun bulunduğu araçta sol farın motor içinde kalan kısmına zulalanmış bir miktar kubar esrar maddesi, bir yolcu minibüsünde ise N.Ç.'nin oturduğu koltuk ile araç döşemesi arasına sıkıştırılmış bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.