Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

21.10.2020 17:07
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı, System.String[]

Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.Ö, F.T. ve M.B'nin Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi.

Şahısların bulunduğu aracı kent girişindeki uygulama noktasında durduran ekipler, gizli bölmelere saklanan bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

Uygulama noktasında durdurulan A.K. ve İ.O'nun bulunduğu araçta ise bir miktar metamfetamin bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bayburt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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