Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.Ö, F.T. ve M.B'nin Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi.

Şahısların bulunduğu aracı kent girişindeki uygulama noktasında durduran ekipler, gizli bölmelere saklanan bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

Uygulama noktasında durdurulan A.K. ve İ.O'nun bulunduğu araçta ise bir miktar metamfetamin bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.