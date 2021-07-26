Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bayburt'ta 4 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Erzurum yolu uygulama noktasında çalışma yapan ekipler, M.T, M.A, M.E.B, Y.Y. ile A.Ö'yü yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 3,61 gram esrar, 2,58 gram metamfetamin, 1,13 gram reçine esrar, bir miktar sentetik kannabinoid ve 25 hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.