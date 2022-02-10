Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla T.B. ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi ile metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen iki şahıs tutuklandı. - BAYBURT