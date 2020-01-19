Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; başka illerden Bayburt'a uyuşturucu ve uyarıcı madde getirerek satış yapmak isteyen M.Ö., H.A. ve S.İ. isimli 3 zanlı yakalandı. Zanlıların üstlerinde ve yanında bulundurdukları eşyalarda yapılan aramalar sonucunda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A. ve S.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BAYBURT

Bayburt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu
Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vurdular Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, annesi ile eşini öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 08:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]