Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; başka illerden Bayburt'a uyuşturucu ve uyarıcı madde getirerek satış yapmak isteyen M.Ö., H.A. ve S.İ. isimli 3 zanlı yakalandı. Zanlıların üstlerinde ve yanında bulundurdukları eşyalarda yapılan aramalar sonucunda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A. ve S.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BAYBURT