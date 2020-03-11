Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden K.T. ve H.K. isimli şahısların kullanmış olduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde 3,85 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetten yapılana açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - BAYBURT

Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
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