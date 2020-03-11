Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Bayburt'ta uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı, System.String[]

Bayburt'ta uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şahıs yakalandı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden A.E. isimli şahıs durduruldu. A.E. isimli şahıstan 0,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:18 Kaynak: İHA
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