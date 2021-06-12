Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bayburt'ta 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde başka illerden Bayburt'a uyuşturucu ve uyarıcı madde nakleden şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında çok miktarda metamfetamin maddesi ve sentetik ecza ele geçirildi. - BAYBURT