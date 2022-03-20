Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı - Son Dakika
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Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı

20.03.2022 17:45
Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı

Bayburt'ta çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 kişi, köylüler tarafından kurtarıldı.

Bayburt'ta çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 kişi, köylüler tarafından kurtarıldı.

Aydıntepe ilçesinde bir haftadır devam eden yağışa bağlı olarak kalınlığı 2 metreyi bulan kar, hayatı zaman zaman zorlaştırıyor.

İlçeye bağlı Kılıçkaya köyünde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) şantiyesine nöbet değişimi için giden işçileri taşıyan paletli kar aracının üzerine çığ düştü.

Olayı gören köylüler, kar kütleleri nedeniyle kapıları açılmayan araçtaki 5 kişiyi dışarı çıkarmayı başardı.

İşçilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı olayda paletli kar aracı, çığ riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede bırakıldı. Araç, yetkililerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılacak.

Öte yandan çığ anı, köylülerce cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan kopan kar kütlesinin araca doğru sürüklendiği görülüyor.

Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı
Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı
Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı

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Bayburt, Tragger, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta üzerine çığ düşen paletli kar aracındaki 5 kişiyi köylüler kurtardı - Son Dakika
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