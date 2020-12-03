Bayburt'ta uzun namlulu silahın ele geçirildiği araçtaki iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Bayburt'ta uzun namlulu silahın ele geçirildiği araçtaki 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüpheli araç durduruldu.

Yapılan aramada aracın çeşitli noktalarına gizlenmiş kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah ile 2 dolu şarjör ve 85 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan A.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K. savcılıkça serbest bırakıldı, A.K. hakimlikçe tutuklandı.