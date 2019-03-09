Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Vaşak Görüntülendi

Bayburt'ta Vaşak Görüntülendi

51 dakika önce

Bayburt'ta ender görülen hayvanlardan vaşak, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bayburt'ta Vaşak Görüntülendi, System.String[]
Bayburt'ta ender görülen hayvanlardan vaşak, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol üzerindeki vaşağın rahat tavırları dikkat çekti.

Bayburt Erzurum karayolu arasındaki Kop Dağı geçidinde bir vatandaş tarafından görüntülenen hayvanın yol kenarındaki rahat tavırları dikkat çekiyor. Bir süre kendisini kameraya çeken vatandaşlara bakan vaşak daha sonra yolun karşısına geçerek dağa çıkıp gözden kayboluyor.

Doğada nadir olarak görüşen vaşakların Anadolu'da sayıları tam olarak bilinmiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, koruma altına alınan hayvanlar listesinde. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Erzurum, Bayburt, Güncel
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