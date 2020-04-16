Bayburt'ta vatandaşlara koruyucu maske dağıtılıyor - Son Dakika

Bayburt Valililiğince temin edilen koruyucu maskeler, şehir merkezi ve ilçelerde kurulan stantlarda vatandaşlara teslim edildi.

Kent merkezinde 1000, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise 100'er adet koruyucu maske, belirli noktalara kurulan stantlarda vatandaşlara teslim edildi.

Vatandaşlar, dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.



Ücretsiz maske dağıtımına her gün kent merkezinde bin, ilçelerde 100'er adet olmak üzere devam edilecek.