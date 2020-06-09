Bayburt'ta vatandaşların ayı şaşkınlığı - Son Dakika

Bayburt'ta vatandaşların ayı şaşkınlığı

Bayburt'ta vatandaşların ayı şaşkınlığı Bayburt'ta şehir merkezine yakın bir noktada tarlada yiyecek arayan boz ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bayburt'ta vatandaşların ayı şaşkınlığı BAYBURT - Bayburt'ta şehir merkezine yakın bir noktada tarlada yiyecek arayan boz ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bayburt merkeze bağlı Dikmetaş mevkiinde gündüz saatlerinde boz ayı görüntülendi. Ailece bahçede zaman geçiren vatandaşlar biranda yaklaşık 5 metre ötelerinde yiyecek arayan boz ayıyı fark etti. Boz ayıyı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar bir yandan da cep telefonuyla bu anları görüntülediler. Bir süre etrafta dolaşan ayı daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı