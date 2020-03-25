Bayburt'ta yağmur, Kop'ta kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta yağmur, Kop'ta kar bekleniyor - Son Dakika

Bayburt'ta yağmur, Kop'ta kar bekleniyor

6 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt'ta yağmur, Kop Dağında ise kar yağışı bekleniyor.

Bayburt'ta yağmur, Kop'ta kar bekleniyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt'ta yağmur, Kop Dağında ise kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği, Kop Dağında ise karla karışık yağmur yağışı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey, zamanla güneydoğu yönlerden orta kuvvette esecek. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:39 Kaynak: İHA

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