Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor

7 saat önce

Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışının etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzeybatı yönlerden orta, akşam saatlerinden sonra doğu yönlerden hafif kuvvette esecek.


Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.


Bölgede çığ uyarısı


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan çığ uyarısında, "Bölgemizde Çarşamba gününe kadar gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece, Demirözü'nde eksi 4 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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