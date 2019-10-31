Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı
Son Dakika Güncel Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı

Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı

6 saat önce

Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldıBayburt'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı.

Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı

Bayburt'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı.

Merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 2 ahır yandı. Yangının elektrik panosundaki kabloların şase yapması sonucu çıktığı belirtildi. Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, ev ve ahırlardan geriye kalan enkazı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:26 Kaynak: DHA
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