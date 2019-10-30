Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül oldu
Son Dakika Güncel Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül oldu

Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül oldu

1 saat önce

Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül olduBAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında, 7 ev ile 2 ahır kül oldu.

Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül oldu

BAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında, 7 ev ile 2 ahır kül oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında merkeze bağlı mutlu köyünde bir evde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 saate söndürülen yangında, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen, yangında, 7 ev ve 2 ahırın kullanılamaz hale geldiğini belirterek "Can kaybının yaşanmaması tesellimiz oldu. Zamanında yangına müdahale edildi. Bu yangının daha da büyümesini önledi" dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlarla görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül oldu

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:24 Kaynak: DHA
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