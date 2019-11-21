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Bayburt'ta yangın: Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı

6 saat önce

BAYBURT'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti, Halime Beyaz ise ağır yaralandı.

Bayburt'ta yangın: Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı, System.String[]

BAYBURT'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti, Halime Beyaz ise ağır yaralandı.

Yangın, saat 10: 30 sıralarında Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde Rıdvan Beyaz'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evdeki yangını fark eden komşuların ihbarı ile köye itfaiye eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında Rıdvan Beyaz'ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir ve Ecrin Beyaz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Evden yaralı çıkarılan anne Halime Beyaz ise ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine giderek incelemelerde bulundu.


Hatice Çarpar, Bayburt, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
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Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
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