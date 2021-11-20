Bayburt'ta yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika

Kartalın, tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.

Ekiplerin teslim aldığı kartal, kentteki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Merkeze bağlı Gençosman köyünde yaralı olduğundan uçamayan kartalı gören jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine bildirdi.

Bayburt 'ta jandarma tarafından yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Köye kadar inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor