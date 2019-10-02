Bayburt'ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti. Proje kapsamında etkinliklerin devamı niteliğinde yaya güvenliğini sağlamak üzere Bayburt ve ilçelerinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.



Cumhuriyet Caddesi Bayburt Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe Vali Cüneyt Epcim, kurum amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra yaya geçidinde il protokolü ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.



Vali Epcim, "2019 yılı kamu oyununda yakından bildiği gibi İçişleri Bakanlığı'nca 'Yaya öncelikli yıl' ilan edildi. Bu yaya öncelikli trafik yılı içerisinde çeşitli etkinliklerimiz oldu. Öncelikle sürücülerin yaya geçidini fark etmesi Yayaların yaya geçidini kullanması ve yayaların yaya geçidindeki geçiş üstünlüğünün yerleştirilmesine ve bu algının yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Bu faaliyetlerdeki amacımız yayaların karıştığı tek bir kazanın kalmamasıdır" dedi.



Proje kapsamında hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı. - BAYBURT