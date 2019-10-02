Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt'ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti.

Bayburt'ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti. Proje kapsamında etkinliklerin devamı niteliğinde yaya güvenliğini sağlamak üzere Bayburt ve ilçelerinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.


Cumhuriyet Caddesi Bayburt Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe Vali Cüneyt Epcim, kurum amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra yaya geçidinde il protokolü ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.


Vali Epcim, "2019 yılı kamu oyununda yakından bildiği gibi İçişleri Bakanlığı'nca 'Yaya öncelikli yıl' ilan edildi. Bu yaya öncelikli trafik yılı içerisinde çeşitli etkinliklerimiz oldu. Öncelikle sürücülerin yaya geçidini fark etmesi Yayaların yaya geçidini kullanması ve yayaların yaya geçidindeki geçiş üstünlüğünün yerleştirilmesine ve bu algının yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Bu faaliyetlerdeki amacımız yayaların karıştığı tek bir kazanın kalmamasıdır" dedi.


Proje kapsamında hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı. - BAYBURT

İçişleri Bakanlığı, Yaya Geçidi, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]