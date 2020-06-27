Bayburt'ta YKS heyecanı - Son Dakika

Bayburt'ta YKS heyecanı

Tüm ülke genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını Bayburt'ta öğrenciler kadar veliler de okul bahçesinde sınav boyunca bekleyerek yaşadılar.

Tüm ülke genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını Bayburt'ta öğrenciler kadar veliler de okul bahçesinde sınav boyunca bekleyerek yaşadılar.

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Bayburt'ta YKS'ye girecek olan öğrenciler sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu. Velileri ile birlikte heyecan dolu bekleyiş içerisinde okul binasının önünde sınav salonuna giriş saatini bekleyen öğrenciler, saatlerin 09.30 olmasıyla birlikte sosyal mesafe kuralları gözetilerek ve ellerin dezenfekte edilmesinin ardından yapılan kimlik kontrolü ile sınav salonuna alındılar.


Büyük heyecan yaşadıkları gözlemlenen öğrenciler, saatler 10.15'i göstermesiyle birlikte ilk oturumdaki soruları yanıtlamaya çalışırken, veliler ise okul bahçelerinde büyük heyecan içerisinde beklediler. Veliler, korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin ders çalışmalarında kısmen aksakların olmasına rağmen sınav maratonuna iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederlerken, sınav yapılacak okulların önünde emniyet güçlerinin almış olduğu önlemler ve ÖSYM'nin sınav alanına girişlerde uyguladığı kurallarının yerinde olduğunu belirttiler.


YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15'te başlayıp, 13.00'te tamamlandı.


"YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi"


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sone erdi.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde binadan çıkışları yapıldı. Sınav öncesi maske dağıtılan öğrenciler sınav sürecinde maskelerini çıkarabildi.


Geçen yıl 135 dakika süren sınav bu yıla özel alınan kararla 165 dakikada sona erdi. Sınavda baraj puanı ise 170'e çekildi. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevapladı. - BAYBURT

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta YKS heyecanı - Son Dakika

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