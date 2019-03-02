Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar
43 dakika önce
Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Bayburt
'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bayburt Gümüşhane
karayolunun Kayışkıran mevkisinde, bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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