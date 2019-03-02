Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar

Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar

43 dakika önce

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar, System.String[]
Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Gümüşhane, Bayburt, Güncel
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