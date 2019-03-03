Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
1 saat önce
Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Bayburt
'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Bayburt Gümüşhane
karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:16 Kaynak: AA
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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