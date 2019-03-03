Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

1 saat önce

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Gümüşhane, Bayburt, Güncel
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