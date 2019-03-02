Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 20 Yaralı

Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 20 Yaralı

17 dakika önce

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 20 Yaralı, System.String[]
Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü, il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. 22 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişinin hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Van, Samsun, Bayburt, 3. Sayfa
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