Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Yolcu Otobüsünün Şarampole Devrilmesi

Bayburt'ta Yolcu Otobüsünün Şarampole Devrilmesi

56 dakika önce

Bayburt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan otobüsün sürücüsü tutuklandı.

Bayburt'ta Yolcu Otobüsünün Şarampole Devrilmesi, System.String[]
Bayburt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan otobüsün sürücüsü tutuklandı.

Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsünün Bayburt- Gümüşhane kara yolunun Kayışkıran mevkisinde şarampole devrildiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü Ömer Olgun'un, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen Olgun, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan Olgun, tutuklandı.

Van'dan Samsun'a giden Ömer Olgun idaresindeki 34 PV 2055 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, dün gece, il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada, 2 yolcu hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:59 Kaynak: AA

Van, Samsun, Bayburt, Güncel
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