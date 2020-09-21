Bayburt'ta yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Bayburt'ta yüz yüze eğitim başladı

Tüm Türkiye'de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Bayburt'ta yüz yüze eğitim başladı, System.String[]

Tüm Türkiye'de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi başladı. Bayburt'ta da aylar sonra 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak okula başlayan öğrencilere korona virüs salgınıyla ilgili bilgiler verildi.

Pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitimin ilk günü okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Türkiye genelinde okullar bugün çalan ilk ders zili ile açıldı. Bayburt'ta da yüz yüze eğitimin ilk günü yoğun tedbirler altında başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aileler çocuklarıyla beraber okulun yolunu tuttu. Öğrenciler okul heyecanıyla bahçeye alınmayı bekledi. Veliler okul çantalarına defter ve kitap harici maske, kolonya ve dezenfektan koydukları çocuklarını derse uğurladı. Bahçe kapısından içeri alınan öğrenciler fiziksel mesafeli bir şekilde sıraya girerek saygı duruşu yaptı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Tedbirlerin üst seviyede alındığı Kazım okullarda öğrenciler sınıflarıyla beraber tek sıra halinde alındılar. Okul yönetimi tarafından tedbirlere uyulması yönünde sıkça anonslar da yapıldı.

İlk gün ailesinden ayrılmak istemeyerek geri dönen minikler de oldu. Öğretmenleri ve aileleri miniklere okulu sevdirmek adına çaba gösterdi.

Okulların bir yerden açılarak başlaması gerektiğini dile getiren veliler, "Öğrenci ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Bu salgından hepimiz etkilendik. Bu sene öğretmenlerin işleri iki kat daha zor. Allah yardımcıları olsun. Bizde biraz endişeliyiz ama bir yerden başlamak gerekiyor. Bütün öğretmen ve öğrencilere hayırlı olsun" dediler. - BAYBURT

Türkiye, Bayburt, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

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