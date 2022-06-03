Milli Savunma Bakanlığı heyeti ile projede kat edilen aşamaları görmek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Epcim, çalışmaların son derece hızlı ilerlediğini ve yakın zamanda birinci etabın tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cüneyt Epcim ile Mili Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Mirvelioğlu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Mehmet Zeki, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor - Son Dakika

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