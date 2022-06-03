Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor - Son Dakika
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Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor

03.06.2022 15:22
Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor

Bayburt'un Arpalı beldesinde yapımına devam edilen askeri kışla projesinin ilk etabında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Bayburt'un Arpalı beldesinde yapımına devam edilen askeri kışla projesinin ilk etabında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cüneyt Epcim ile Mili Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Mirvelioğlu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Epcim, hızla ilerleyen çalışmaların sevindirici olduğunu, projenin Bayburt'a büyük değer katacağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı heyeti ile projede kat edilen aşamaları görmek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Epcim, çalışmaların son derece hızlı ilerlediğini ve yakın zamanda birinci etabın tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Epcim, ikinci etap çalışmalarına yönelik hazırlıklara da başlandığını aktardı.

YORUMLAR
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Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt'tan Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt'tan Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına geldi Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına geldi
Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Mehmet Zeki, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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