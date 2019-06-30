Son Dakika Haberleri: Bayburt'taki "Atatürk heykeli" tartışması
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Bayburt'taki "Atatürk heykeli" tartışması

37 dakika önce

Bayburt Belediyesince yürütülen otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerine konuldu.

Bayburt'taki
Bayburt Belediyesince yürütülen otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerine konuldu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2018'de, meydan düzenleme çalışmaları nedeniyle Atatürk heykelinin kaldırılması üzerine sosyal medyada farklı ifadeler kullanıldığını belirtti.
Düzenleme yapılan alanda çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:
"Bayburt halkı tarihin her döneminde milli ve manevi duygularla kahramanlık destanı yazmış bir neslin çocuklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı uygun bir alanda saklanmış ve tekrar ona layık şekilde düzenleme yapılarak yerine konulmaktadır. Bayburt halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna her zaman saygı duymuş, onun yaptıklarıyla her zaman gurur duymuştur."
Pekmezci, çalışmaların söz konusu alanda 20 gün sonra bitirilmesinin planlandığını da belirtti.
Bayburt'ta, otopark ve Saray Bahçesi çalışmaları dolayısıyla Atatürk heykelinin kaidesinden alınarak kaldırılması üzerine sosyal medyada bazı haberler yer almış, bunun üzerine Belediye Başkanlığı heykelin brandayla sarılarak koruma altına alındığını, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden eski yerine konulacağını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Saray, Mustafa Kemal Atatürk, Bayburt, Güncel
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