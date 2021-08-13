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Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecek

13.08.2021 14:07
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, "Arazi Sanatı Projesi" kapsamında uluslararası yarışma düzenlenecek.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, "Arazi Sanatı Projesi" kapsamında uluslararası yarışma düzenlenecek.

En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında, "2021 Silletto Ödülü"nü alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Danışma Kurulu Üyesi Dr. Feride Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, arazi sanatının, sadece doğadaki malzemeler kullanılarak uygulanan bir sanat olduğunu belirtti.

Çelik, ilk kez 1960'lı yıllarda ABD'de ortaya çıkan arazi sanatının, sonraki yıllarda önce kamusal mekanlara daha sonraları ise müze ve galerilere girerek anlamını yitirdiğini vurguladı.

Unutulmaya yüz tutan bu sanat türünü dünyanın yaşadığı zorlu pandemi sürecinde, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak tekrar canlandırmak amacıyla, "Arazi Sanatı Projesi"ni başlattıklarını bildiren Çelik, uluslararası katılıma açık etkinliğin 3 hafta süreceğini aktardı.

Çelik, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek yarışmaya başvuruların 20 Ağustos'ta sona ereceğini ifade etti.

Projenin, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde yapılmasının da ayrıca önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Arazi Sanatı Projesi'nin, çevresiyle, kullandığı doğal malzemeleriyle, vizyonu ve misyonu ile Bayburt'un Beşpınar köyünde kurulan ve 2021 yılında 'kültür mirası' kategorisinde Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde olmasını özellikle tercih ettik. Ulusal ve uluslararası sanatçıların başvurularının değerlendirilmesinden sonra, jüri tarafından seçilecek sanatçılar müzemizde ve müzenin etrafındaki yörelerde zaman geçirerek sanatsal üretimlerini gerçekleştireceklerdir."

Arazi Sanatı Projesi Koordinatörü Furkan Yavuz ise proje ile uluslararası sanatçıları müzede ağırlamak istediklerini belirtti.

Yavuz, müzenin, Avrupa'da yılın müzesi seçilmesini uluslararası projeyle zenginleştirmek istediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaman-mekan ilişkisini kurmakta ve kültür derinliğini görünür kılmakta gösterdiğimiz başarı nedeniyle Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa'da yılın müzesi ödülü ile buluştuk. Uluslararası alanda gösterdiğimiz bu başarıyı ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu amaçla başlattığımız proje ile uluslararası sanatçıları müzemizde, köyümüzde ve Bayburt'ta ağırlayarak ortaya koyacakları sanat eserlerini görünür kılarak Anadolu'nun güzelliklerini tanıtacağız."

Yarışmaya başvuru şartları, "www.kenanyavuzetnografyamuzesi.org" internet adresinden yayınlandı.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası arazi sanatı yarışması düzenlenecek
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası arazi sanatı yarışması düzenlenecek
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası arazi sanatı yarışması düzenlenecek
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası arazi sanatı yarışması düzenlenecek

Etnografya Müzesi, Kenan Yavuz, Bayburt, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası 'arazi sanatı' yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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