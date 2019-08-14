Bayburt'taki trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyü yolunda dün saat 13. 30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, cami imamı Kazım Durmuş idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada araç içerisindeki Naciye Durmuş, 8 aylık hamile Tuğba Durmuş ve Sevim Durmuş hayatını kaybetti. Sürücü Kazım Durmuş ile 2 çocuğu da yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden 3 kişi bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Kırzı Köyünde toprağa verildi. - BAYBURT
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