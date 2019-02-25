Bayburt'taki Yangın

Bayburt Vali Vekili Ayhan Yazgan, Göldere köyündeki yangın ile ilgili kesin hasar tespit raporunun henüz kendilerine ulaşmadığını ancak devlet olarak gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Bayburt Vali Vekili Ayhan Yazgan, Göldere köyündeki yangın ile ilgili kesin hasar tespit raporunun henüz kendilerine ulaşmadığını ancak devlet olarak gerekli tüm desteklerin sağlanacağını ifade etti.



Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde yangın olayının yaşandığı köyü giderek yangından etkilenen aileler başta olmak üzere tüm köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.



Yangında etkilenen vatandaşların acılarını da paylaştıklarını belirten Yazgan, "Yangın zor bir hadise Allah göstermesin. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız devrede. Samimim ve gayretli bir şekilde çalışıyorlar" dedi.



Yazgan, yangının yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldüğünü vurgulayarak, "İl Sağlık Müdürümüz, AFAD İl Müdürümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz hala köydeler. Yine İl Özel İderemiz iş makineleriyle yangına müdahale etmişlerdi. Şuanda da yıkılan enkazı temizlemeye devam ediyorlar" diye konuştu.



Yangın anından itibaren başlayan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Yazgan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Kesin hasar tespit raporları henüz bizlere ulaşmadı. Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun yanında bizlerin kültüründe olan geleneksel yardımlaşmalarımız da var. Olayın ilk duyulmasıyla birlikte köydeki diğer vatandaşlarımız da komşularının yanında ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Yangından en çok etkilenen köyde çobanlık yapan Yüksel Kurban isimli vatandaşımız. Bu vatandaşımız yangında birinci derecede zarar gören kişi. Bu vatandaşımıza da bizler gerekli yardımı yapacağız."

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