Bayburt'taki Yangın

Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, çıkan yangın sonucu 2 ev ile bir ahırın zarar gördüğü Nişantaşı
köyünde incelemelerde bulundu.
Vali Pehlivan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan ve İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç
ile geldiği köyde, muhtar Abubekir Altındaşoğlu tarafından karşılandı.
Yangın alanında incelemede bulunan Pehlivan, evi yanan Recep Altındaşoğlu ile bir süre sohbet ederek bilgi aldı.
Pehlivan, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının, köy muhtarı Abubekir Altındaşoğlu'nun ilgili birimlerle irtibatı dolayısıyla can kaybı yaşanmadan en az maddi zararla atlatıldığını söyledi.
Yangınla ilgili ihbarın alınmasıyla başta itfaiye olmak üzere AFAD
, UMKE, İl Özel İdare, jandarma ve 112 ekiplerinin en kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:
"Bir kısmı ahır, diğer kısımları ise evler olmak üzere üç kısımdan oluşan yapılar, başta çatıları olmak üzere büyük ölçüde yangına maruz kaldı. Çok şükür ki can kaybı olmadı, bu durum bizleri memnun etti. Yine yangının bitişikteki evlere sıçramaması için her türlü önlem alındı. Mevcut yapıların da önemli kısımlarını muhafaza altına alarak en az zararla yangın atlatıldı."
Yangında maddi zarara uğrayan aileye hem "geçmiş olsun" dileklerini iletmek hem de yangınla ilgili bilgi almak için Nişantaşı köyüne geldiğini ifade eden Pehlivan, "Yangında zarar gören yapıların ekiplerce temizliği yapılıyor. Hızlı bir şekilde mevcut yapının onarılacak durumu tespit edildiği için gerekli işlemlerin yerine getirilmesiyle ilgili bizlerin hem AFAD aracılığıyla hem de ailenin mağduriyet durumu göz önüne alınarak Valilik olarak desteklerimiz olacak. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde aileyi yine evlerinde barındırma imkanımız olacak." diye konuştu.
Pehlivan, yangında evleri hasar gören 7 kişilik aileye yardımları dolayısıyla köy sakinlerine, muhtar Altındaşoğlu aracılığıyla teşekkürlerini iletti.