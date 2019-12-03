Bayburt'tan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

Bayburt'ta, İHH tarafından toplanan 2 tır dolusu insani yardım malzemesi, İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Başta un olmak üzere gıda malzemeleri ile kışlık giysilerin bulunduğu yardım tırlarının uğurlandığı törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İHH ve Bayburt halkına teşekkür ederek, benzer çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra yapılan dualarla 2 tır yardım malzemesi İdlib'e uğurlandı.



Uğurlama törenine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.