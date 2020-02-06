Bayburt'tan İdlib'e yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'tan İdlib'e yardım eli - Son Dakika

Bayburt'tan İdlib'e yardım eli

6 saat önce

İHH Bayburt temsilciliği öncülüğünde Seyyit Yakup İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla toplanan yardımlar düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

Bayburt'tan İdlib'e yardım eli, System.String[]

İHH Bayburt temsilciliği öncülüğünde Seyyit Yakup İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla toplanan yardımlar düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.


Törende konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Burada bir hayır için toplandık. Bayburt'tan İdlib'e uzanacak olan yardım elini burada görüyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyoruz. Bayburt halkı her zaman olduğu gibi yardım konusunda elinden geleni yaptı. Ben başta İHH olmak üzere Seyyit Yakup Derneği ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Allah yaptığınız yardımları kabul eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından tırlar dualarla İdlib'e uğurlandı.


Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin yanı sıra siyasi il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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