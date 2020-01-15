Bayburt'tan Şühedaya mektup yarışması - Son Dakika

21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kop Savunması, İkinci Plevne Destanını Yazan Şühedaya Mektup" temalı yarışma düzenlenecek.



Yurtiçinden ve yurtdışından dileyen herkesin katılabileceği yarışma kapsamında katılımcılar, Yükselen bir ihtişamdır Kop Dağı. Kop Geçidi o gün vatandı. 2. Plevne destanını yazan aziz şühedaya mektup. Şehidim! Sen 2. Plevne Destanı'nı yazdın, torunlarında sana yazıyor. Kop Savunması şühedasına bir asır sonra gönderilen mektup. Gibi başlıklarda yarışmacılar, Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle tarihe ikinci Plevne destanı olarak geçen 20 Mart - 15 Temmuz 1916 tarihleri arasında gerçekleşen Kop Dağı Savunması'nda yer alan kahramanlara olan duygularını dile getirebilecekler.



Başvurular 15 Ocak -15 Şubat 2020 tarihleri arasında bbelediye@gmail.com adresine e-mail yoluyla veya Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bayburt Belediyesi Hizmet Binası Özel Kalem Müdürlüğü adresine posta yoluyla gönderilecek. Mektuplar en fazla 2 sayfa olacak. Katılımcıların yarışmaya başvururken isim soy isim, iletişim numarası ve adreslerini yazmaları gerekmekte.



15 Şubat 2020'den sonra gönderilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacak.



Mektuplar 21 Şubat Kurtuluş Komitesince kurulacak olan alanında uzman edebiyatçı ve tarihçilerden oluşacak 5 kişilik komisyon tarafından değerlendirilecek ve yarışmada ilk üçe giren mektuplar Bayburt Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Dördüncü olan mektuba ise mansiyon ödülü verilecek. Dereceye giren mektuplar Bayburt Belediyesi resmi web sitesinden ilan edilecek. Yarışmaya katılan tüm mektupların telif hakları Bayburt Belediyesi'ne ait olacak ve uygun görülen mektuplar kitaplaştırılacak.



Katılımcılara ödülleri 21 Şubat 2020 Cuma günü Bayburt'ta yapılacak olan Kurtuluş Gecesinde takdim edilecek. - BAYBURT