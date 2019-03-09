Bayburt Tandır Ekmeği 'Yok' Satıyor

Tandır ekmeği 'yok' satıyorBayburt'un köylerinde asırlardır kadınlar tarafından yapılan ve sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan tandır ekmeği, son dönemde yeniden kentte geçim kaynağı oldu.

Tandır ekmeği 'yok' satıyor



Bayburt'un köylerinde asırlardır kadınlar tarafından yapılan ve sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan tandır ekmeği, son dönemde yeniden kentte geçim kaynağı oldu. Uzun süre tazeliğini koruyan tandır ekmeğinin üretimine başlayan Eyüp Bayrak, Türkiye'nin her tarafından talep var. Sosyal medyadan tanıtıp, sipariş alıyoruz. Talep fazlalığından dolayı elimizde ürün kalmıyor, hepsini satıyoruzö dedi.



Bayburt'ta, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadınlar tarafından pişirilen ve uzun süre tazeliğini koruyan tandır ekmeği üretimi, kentte Eyüp Bayrak adlı girişimci tarafından yeniden yapılmaya başlandı. Tandır ekmeği, uzun yıllardır sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor, yoğun ilgi görüyor. Köylerde de nadir yapılan tandır ekmeği şehir merkezinde üretiliyor, internet ve sosyal medyadan alınan siparişlerle satılıyor. Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun içinde pişirilen tandır ekmeği, hazırlanırken birçok evreden geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Hamur, yöredeki damak tadına göre üzerine; un, kepek, yumurta veya su serpildikten sonra, tandırın içine konularak pişiriliyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, bol miktarda stoklanarak, uzun müddet de saklanabilme özelliği taşıyor.



'ELİMİZDE ÜRÜN KALMIYOR'



Tandır ekmeğinin Bayburt kültüründe önemli bir yeri olduğunu ifade eden tandır ekmeği imalatçısı Eyüp Bayrak, tandır ekmeğine yoğun ilgi olduğunu ve talep fazlalığından dolayı ellerinde ürün kalmadığını söyledi. Bayrak, 'Tandır ekmeği bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Fakat neredeyse unutulacak duruma geldi. İnsanlar bu tadı seviyor ve özlüyorlar. Ben de bu özlemi gidermek adına Bayburt'ta bir tandır evi açtım. Yaptığımız ürünlerin büyük çoğunluğunu başka şehirlere gönderiyoruz, geri kalanını da iç piyasada satıyoruz. Burası ticari bir işletme olmasının yanı sıra, gurbetteki vatandaşlarımızın da özlemini gidermesi için iyi bir hizmet. Tandır ekmeği el emeği ile yapılan, organik bir üründür. Tandır ekmeğinin içerisinde, tuz, un, kepek ve mayadan başka hiçbir katkı maddesi yoktur. İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin her tarafından talep var. Sipariş verenlerin Bayburtlu olmasına gerek yok, ekmeğin tadını bilen herkese gönderebiliyoruz. Sosyal medya hesabımız üzerinden kendimizi tanıtıyoruz, sipariş alıyoruz. Talep fazlalığından dolayı elimizde ürün kalmıyor, hepsini satıyoruz' dedi.



'DOĞAL MALZEMELER KULLANIYORUZ'



Tandır ekmeği üretim merkezinde çalışan Zühre Aydın ise, ekmeğinin içerisinde doğal malzemeler yer aldığını belirterek, 'Tandır ekmeğimiz güzel, sağlıklı. İçerisine doğal malzemeler koyuyoruz, yaşlılarımız ve hastalarımız için daha sağlıklı olması için. Çok seveni var. Özellikle sabah vakitlerinde çok satılıyor. Onlar bizim tandır ekmeğimizi sevdikçe, bizler de mutlu oluyoruz. Ben de burada çalışarak evime ekonomik olarak katkı sağlıyorum' diye konuştu.

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