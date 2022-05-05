Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu

05.05.2022 15:13

Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu Baharın ortasında Bayburt ile Trabzon arasında kalan yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu

BAYBURT - Baharın ortasında Bayburt ile Trabzon arasında kalan yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Yaylalar yeniden beyaz örtüyle kaplanırken meraya çıkarılan koyun sürüsü kar altında kaldı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı. Karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Burası Dumlu köyü, yazın gelmesini beklerken, kış tekrar yeniden geri geldi. Dün burada adeta bahar havası vardı, şimdi kar yağışı etkili oluyor" dedi.

Öte yandan, Bayburt merkezde de aralıklı olarak yağmur etkisini sürdürüyor.

Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu
Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu
Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu
Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu

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Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bayburt, Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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