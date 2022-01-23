Bayburt-Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi'nde çığ düştü - Son Dakika

Bayburt- Trabzon kara yolu Salmankaş Geçidi, çığ sebebiyle bir saat ulaşıma kapalı kaldı.
Bayburt ile Trabzon'un Araklı ilçesi güzergahındaki kara yolu, Salmankaş Geçidi mevkisinde çığ sonucu ulaşıma kapandı.
Güzergahta yolculuk yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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