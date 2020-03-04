Bayburt Türk bayrakları ile donatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Türk bayrakları ile donatılıyor - Son Dakika

Bayburt Türk bayrakları ile donatılıyor

6 saat önce

Bayburt Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen 'Bahar Kalkanı' Harekatına destek olmak için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Bayburt Türk bayrakları ile donatılıyor, System.String[]

Bayburt Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen 'Bahar Kalkanı' Harekatına destek olmak için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Suriye'nin İdlib Kentinde rejim unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Bahar Kalkanı' Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için Bayburt Belediyesi esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Zabıta Müdürlüğü tarafından dağıtılan Türk bayraklarını vatandaş ve esnaf tarafından ev ve iş yerlerine asıldı.


Günün birlik günü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Öncelikle İdlib'te yaşanan olaydan dolayı şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaşanan olaydan dolayı Türk Milleti olarak çok üzgünüz. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız. Buradan sesleniyorum gün birlik ve beraberlik günüdür" diye konuştu. - BAYBURT

Bayburt, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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