Son Dakika › Güncel › Bayburt türkiye'nin en hızlı akan nehri çoruh, kirlilikten kurtuldu-2 - Son Dakika
Bayburt türkiye'nin en hızlı akan nehri çoruh, kirlilikten kurtuldu-2
6 saat önce
BAYBURT Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh, kirlilikten kurtuldu-2.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
BAYBURT Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh, kirlilikten kurtuldu-2
İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı! Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı