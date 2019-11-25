Son Dakika Haberleri: Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci'ye Öğretmenler Günü ziyareti
Son Dakika Güncel Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci'ye Öğretmenler Günü ziyareti - Son Dakika

Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci'ye Öğretmenler Günü ziyareti

6 saat önce

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kendiside bir öğretmen olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarete bulundu.

Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci'ye Öğretmenler Günü ziyareti, System.String[]

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kendiside bir öğretmen olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarete bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, Başkan Zengin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Ocak başkanımızla beraber yönetici arkadaşlarımız 24 Kasım öğretmenler günü ile ilgili ziyarette bulunuyorlar. Bende kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler içinde olmaktan gurur duyduğumuz ve senelerce hizmet ettiğimiz o camianın bir mensubu olarak bugün eğitim camiasının farklı boyutlarıyla birbirleriyle ilişkisi olan bir konumda. Şu anda ocakta bu konularla yakinen ilgileniyor. Onlarda aslında eğitimin bir başka parçası onların burada olmalarından mutluluk duydum. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Pekmezci'nin öğretmenler gününü kutlayarak çiçek takdim eden Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin ve yönetim kurulu üyeleri ise misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:59 Kaynak: İHA
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