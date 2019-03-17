Bayburt Ulu Cami'de 24 Saat Kur'an Okunuyor

Bayburt
'ta, halk arasında "üç aylar" olarak bilinen recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan dönemde Ulu Cami'de 7 gün 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor.
İl Müftüsü Hasan Başoğlu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük tarafından "Ecdada Minnet, Geçmişlerimize Rahmet, Günümüze Huzur
" sloganı ile bu yıl ilk kez başlatılan uygulamanın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını söyledi.
Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen recep, şaban ve ramazan ayları süresince kentteki din görevlileri tarafından, Anadolu Selçuklu
Sultanlarından 2. Gıyasettin Mesut döneminde yaptırıldığı bilinen Ulu Cami'de 7 gün 24 saat Kur'an-ı Kerim okunduğunu belirten Başoğlu, "Ecdadımıza, bize cennet vatanı, bu cennet vatanımızın bir parçası olan Bayburt'a Ulu Cami'yi miras bırakmaları nedeniyle minnet duygusuyla tüm geçmişlerimize rahmet olması, günümüzde ise huzurda huzur bulabilmemiz için din görevlilerimizle birlikte böyle bir uygulama kararı aldık." dedi.
Başoğlu, Ulu Cami'de başlatılan uygulamanın vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Namaz vakitleri hariç her görevlimiz günde bir saatte bir cüz okuyor. Eğer cüz erken biterse kendisine kalan vakitte mealini okuyor. Bir görevlimize ortalama iki günde bir sıra geliyor. Cemaatimizden de olumlu tepkiler aldık. Bu vesile ile cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza, değerli din gönüllüsü dostlarıma ve kıymetli Bayburtlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum."
Başoğlu, vatandaşların, Ulu Cami'de 7 gün 24 saat canlı Kur'an-ı Kerim programına istedikleri saatlerde katılabileceğini de kaydetti.