Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

03.10.2022 14:50
Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdamla köyünde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangında, 20 hektarlık alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, İtfaiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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