Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdamla köyünde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü , jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, İtfaiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta çıkan örtü yangınında 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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