Aydıntepe'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aydıntepe'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

09.09.2022 15:23
Aydıntepe'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Vali Cüneyt Epcim, ilçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların yıl sonu itibariyle tamamlanacağını belirten Epcim, "Bayburtlu hemşehrimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in özel ilgi ve destekleriyle başlatılan doğal gaz projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projeyi sene sonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Epcim, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini de ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortaya çıkan yol ve altyapı problemlerinin çözümünde önemli adımlar attık. İlçemizin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, milletvekilimiz Fetani Battal'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."

Vali Epcim'e incelemeleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk de eşlik etti.

YORUMLAR
500
BAKAN BİLGİN EYT DE SÖZLEŞME SORUNU DA ÖNÜMÜZDE, ÇÖZÜYORUZ BAKAN BİLGİN EYT DE SÖZLEŞME SORUNU DA ÖNÜMÜZDE, ÇÖZÜYORUZ Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3) Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3)
Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Vedat Bilgin, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydıntepe'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:28:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aydıntepe'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement