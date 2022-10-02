Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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