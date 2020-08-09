Bayburt'un çeyrek asırlık dondurmacısından 'tarhunlu dondurma' - Son Dakika

Bayburt'un çeyrek asırlık dondurmacısından 'tarhunlu dondurma'

Bayburt'un simgesi haline gelen ve 48 yıldır varlığını sürdüren Aşkın Aslı Dondurmacısının işletmecisi Ömer Çakmak, bir ilke imza atarak, tarhun otundan, tarhunlu dondurma yaptı.

Bayburt'un çeyrek asırlık dondurmacısından 'tarhunlu dondurma', System.String[]

Bayburt'un simgesi haline gelen ve 48 yıldır varlığını sürdüren Aşkın Aslı Dondurmacısının işletmecisi Ömer Çakmak, bir ilke imza atarak, tarhun otundan, tarhunlu dondurma yaptı.

Tarhun otu, daha çok yemeklere tat ve aroma vermesi açısından Bayburt'ta baharat olarak sofralarda yer alıyor. Tarhunun yöresel bir lezzet olduğunu ve daha çok sofralarda tercih edildiğini söyleyen Çakmak, "Tarhun yöremizin bir baharatıdır şu anda Bayburt'ta tarhunlu lokum, tarhunlu macun, tarhun çayı, üretildi bizde yöremizin doğal ürününü neden dondurmamızda kullanmayalım diyerek bu işe giriştik" ifadelerini kullandı.

Yine Bayburt'a özgü olan kuşburnudan dondurma yaptıklarını belirten Çakmak, bu şekilde yöresel değerlere sahip çıktıklarını vurguladı. Dondurmanın her aşamasında herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarının altını çizen Çakmak, vişneli, limonlu, vanilyalı, kakaolu, keçiboynuzlu dondurmanın da bir sürü aşamadan geçtiğini, daha sonra müşteriyle buluştuğunu kaydetti.

Tarhunlu dondurmaya talep fazla

Tarhunlu dondurmaya talebin fazla olduğunu ifade eden Çakmak, dondurmanın gün içinde bittiğini, özellikle tarhunlu dondurma için gelen müşterilerinde fazla olduğunu söyledi. Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Çakmak, "Bu şekilde yöresel lezzetin farklı bir alanda kullanıldığını görmek ve bu yeni lezzetin müşterilerden olumlu tepki alması, güzel yorumlar alması bizleri mutlu etti" dedi.

Tarhunu ve tarhunlu dondurmayı Türkiye'nin her yerinde duyurmak gibi hedefleri olduğunu vurgulayan Çakmak, Bayburt'un yöresel değerinin duyulması ve piyasaya kazandırılması için çaba sarf edeceklerini de belirtti.

"Kendi dondurmamızı kendimiz yapıyoruz"

48 yıldan beri, dondurma yapımında doğal meyveler ve köy sütü kullandıklarını vurgulayan Çakmak, "Dondurmamızda herhangi bir katkı maddesi yoktur. Ne bir boya, ne bir tatlandırıcı ne de yoğunluğunu sağlayan kimyasal ürün. Köyümüzün kuşburnusunu makineden geçirdikten sonra püre kıvamına getirir, doğal meyvelerle sütü buluştururuz, dondurma yaparız. Limonlu dondurma yine aynı şekilde, limonun kendisinden dondurma yaparız, sade dondurmayı sahlepten yapar, herhangi bir tatlandırıcı kullanmayız" şeklinde konuştu.

Dondurmanın ilk aşamasında emeğin başladığına değinen Çakmak, "Biz günlük olarak 100 kilo köyden süt alırız, onu 3 saat kaynatırız, yine soğuması için belli bir saat beklettikten sonra, sahlepini süte çalar, gerekli olan şekerini katar, makineye dökeriz. Her bir aşamasında alın teri var, biz kendi dondurmamızı kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden dondurmamıza talep bir hayli fazla" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Ömer Çakmak, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 06:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'un çeyrek asırlık dondurmacısından 'tarhunlu dondurma' - Son Dakika
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