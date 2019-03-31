Bayburt'un Demirözü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Arslan Gürer kazandı.
Bayburt
'un Demirözü
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Arslan Gürer
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Arslan Gürer 712, MHP
adayı Hicabi Kurtulmuş
192, Saadet Partisi
adayı Hasip Niyazioğulları
15 oy aldı.
-Gürer'in özgeçmişi-
Arslan Gürer, 1986 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Ön lisans eğitimini Bayburt Üniversitesinde tamamlayan Gürer, Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimine devam ediyor.
2008 yılında AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevi ile siyasete giren Gürer, Gençlik Kolları Başkanlığı, Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Esnaf olan ve profesyonel tarım işiyle de uğraşan Gürer, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:18 Kaynak: AA
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