Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çeşitli tören ve kültürel etkinliklerle kutlanacak.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 21 Şubat'ın, belediye tarafından düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.

Kurtuluş günü kutlamalarının 16 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Aile Yaşam Merkezinde "Geçmişten Günümüze Bayburt" konulu fotoğraf sergisi ve "Zor Geçit Bayburt Belgeseli"nin galası ile başlayacağını ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Kültürel etkinliklerden halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler. 17 Şubat Perşembe günü Bayburt konulu liseler arası bilgi yarışması, 18 Şubat Cuma günü Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Miralay Sabri Bey ve Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. 19 Şubat Cumartesi günü Şehitlere Saygı Yürüyüşü ile Kop Dağı Şehitler Anıtı'na yürüyüş yapılacağız."

Pekmezci, etkinlikler çerçevesinde 21 Şubat günü şehitler için il merkezindeki bazı camilerde mevlit okutacaklarını, Atatürk Anıtı önünde tören, halk oyunları gösterisi, kurtuluş gününün canlandırılması, şiir, kompozisyon, resim yarışması ödül töreni ve cirit müsabakası ile çeşitli konserler gerçekleştirileceğini bildirdi.