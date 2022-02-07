Üye Girişi
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

07.02.2022 17:36
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çeşitli tören ve kültürel etkinliklerle kutlanacak.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çeşitli tören ve kültürel etkinliklerle kutlanacak.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 21 Şubat'ın, belediye tarafından düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.

Kurtuluş günü kutlamalarının 16 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Aile Yaşam Merkezinde "Geçmişten Günümüze Bayburt" konulu fotoğraf sergisi ve "Zor Geçit Bayburt Belgeseli"nin galası ile başlayacağını ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Kültürel etkinliklerden halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler. 17 Şubat Perşembe günü Bayburt konulu liseler arası bilgi yarışması, 18 Şubat Cuma günü Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Miralay Sabri Bey ve Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. 19 Şubat Cumartesi günü Şehitlere Saygı Yürüyüşü ile Kop Dağı Şehitler Anıtı'na yürüyüş yapılacağız."

Pekmezci, etkinlikler çerçevesinde 21 Şubat günü şehitler için il merkezindeki bazı camilerde mevlit okutacaklarını, Atatürk Anıtı önünde tören, halk oyunları gösterisi, kurtuluş gününün canlandırılması, şiir, kompozisyon, resim yarışması ödül töreni ve cirit müsabakası ile çeşitli konserler gerçekleştirileceğini bildirdi.

YORUMLAR
500

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Tiyatro, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:45:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement